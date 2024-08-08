Как получить рецепт по программе Доступные лекарства, если врач заболел

Получить рецепт без задержки можно у врача, которого медучреждение назначает на замену.

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Как отмечают в Нацслужбе здоровья, основная цель программы Доступные лекарства – доступность качественных лекарственных средств для пациентов с хроническими заболеваниями во время амбулаторного лечения.

Рецепты, которые имеют право выписывать врачи, которые оказывают первичную медицинскую помощь (ПМД), в том числе на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации, выписываются указанными врачами независимо от наличия у пациента (его представителя) заключенной декларации с соответствующим врачом.

В случае, если нужно получить рецепт на препараты по программе Доступные лекарства, а ваш врач заболел, — получить рецепт без задержки можно у врача, которого медучреждение назначает на замену.

Как отмечают в НСЗУ, об этом обычно информируют в месте предоставления ПМД в доступном для пациентов месте, на вебсайтах (вебстраницах) соответствующего поставщика ПМД (при наличии) или путем индивидуального уведомления лиц, относящихся к соответствующей практике по телефону или другим способом, определенным пациентами.

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медучреждение должно сообщить об этом пациенту. Новый врач может выписать необходимый рецепт на основе данных в ЕСОЗ, даже если он не является постоянным врачом пациента.

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