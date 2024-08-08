Як отримати рецепт за програмою Доступні ліки, якщо лікар захворів

Отримати рецепт без затримки можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну.

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Як зазначають у Нацслужбі здоров’я, основна ціль програми Доступні ліки — доступність якісних лікарських засобів для пацієнтів з хронічними захворюваннями під час амбулаторного лікування.

Рецепти, що мають право виписувати лікарі, які надають первинну медичну допомогу (ПМД), в тому числі на лікарські засоби або медичні вироби, які підлягають реімбурсації, виписуються зазначеними лікарями незалежно від наявності у пацієнта (його представника) укладеної декларації з відповідним лікарем.

У випадку, якщо потрібно отримати рецепт на препарати за програмою Доступні ліки, а ваш лікар захворів, — отримати рецепт без затримки можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну.

Як зауважують у НСЗУ, про це зазвичай інформують у місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці, на вебсайтах (вебсторінках) відповідного надавача ПМД (за наявності) або шляхом індивідуального повідомлення осіб, які належать до відповідної практики телефоном чи в інший спосіб, визначений пацієнтами.

Якщо лікар відсутній через інші непередбачувані обставини, то медустанова має повідомити про це пацієнта. Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в ЕСОЗ, навіть якщо він не є постійним лікарем пацієнта.

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