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У Києві судили водія, який у стані алкогольного сп'яніння збив насмерть велосипедиста

16:22, 8 серпня 2024
Водія, що скоїв смертельну ДТП у стані сп’яніння, засудили на 7 років тюрми.
У Києві судили водія, який у стані алкогольного сп'яніння збив насмерть велосипедиста
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Суд оголосив вирок 37-річному водію, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП, повідомляє Київська міська прокуратура.

Водія автомобіля «Fiat Doblo» засуджено до 7 років позбавлення волі за наїзд на велосипедиста, що стався в серпні 2022 року на вул. Братиславська у Києві. Прокурори довели, що в момент аварії водій був у стані алкогольного сп’яніння, що стало причиною трагедії.

У ДТП велосипедист отримав численні травми і помер у лікарні на наступний день. Водій, що намагався уникнути відповідальності, стверджував, що не помітив велосипедиста і що запах алкоголю в автомобілі залишився від пасажира, якого він підвозив. Однак ці твердження були спростовані свідченнями та результатами експертизи, які підтвердили його сп'яніння.

Суд визнав винуватця аварії винним та призначив йому 7 років тюрми. Крім того, водія позбавлено права керувати транспортними засобами на 10 років.

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