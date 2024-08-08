Чи має право на призначення пенсії у 50 років жінка, яка всиновила дитину з інвалідністю – відповідь ПФ

У Пенсійному фонді роз’яснили призначення пенсії.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи має право на призначення пенсії у 50 років жінка, яка всиновила дитину з інвалідністю, коли їй було 5 років.

«Так, але за певних умов», - заявили у ПФ.

Там наголосили, що жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу (ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.