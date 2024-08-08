Які пляжі Одещини безпечні для купання, – розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб

Шість пляжів в Одесі та два в Білгород-Дністровському районі визнані безпечними для купання.

Фото з відкритих джерел

Шість пляжів в Одесі та два в Білгород-Дністровському районі визнані безпечними для купання за результатами останніх лабораторних досліджень, повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Регулярний моніторинг якості води на рекреаційних водних об'єктах проводять лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Нещодавно було проведено відбір проб води на узбережжі Чорного моря в Одеській області. За результатами досліджень безпечними для купання визнані такі пляжі в Одесі:

Пляж «Дельфін»

13 станція Великого Фонтану

Приватні пляжі:

«Калітон»

Інклюзивний пляж «Дельфін»

«True Man Sun of a Beach»

«Red Line»

У Білгород-Дністровському районі офіційне відкриття пляжів ще не відбулося, але на основі поточних даних безпечними для купання вважаються:

с. Приморське (рекреаційна зона «Катранка»)

с. Лиман (рекреаційна зона «Расейка»)

«Водночас ситуація може змінюватися через зливові дощі та інші природні явища, що впливають на якість води для купання. Тому важливо стежити за інформацією протягом тижня за даними територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування», – попередили в Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб.

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