YouTube починає тестувати функцію фактчекінгу

Функція наразі доступна лише на мобільних пристроях і тестується з обмеженою кількістю користувачів

Джерело фото: 9to5google.com

YouTube тестує нову функцію для боротьби з дезінформацією, яка є подібною до Community Notes / Примітки спільноти на платформі X (Twitter). Про це повідомляє 9to5Google.

Ця функція дозволяє користувачам вносити уточнення до відео, які здаються «плутаними або неточними». Після подання примітки інші учасники програми можуть переглянути її та колективно вирішити, чи буде вона показана під відео. Якщо примітка схвалена, вона з’являється під відео разом із можливими таймстампами (позначками часу).

До появи «X» Twitter представив функцію під назвою «Community Notes / Примітки спільноти», яка дозволяла частині користувачів надавати інформацію під твітом/дописом, щоб прояснити зміст, зазвичай також залишаючи посилання для надання додаткового контексту.

Функція на YouTube наразі доступна лише на мобільних пристроях і тестується з обмеженою кількістю користувачів. Якщо функцію схвалять, її можуть впровадити ширше.

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