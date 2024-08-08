YouTube начинает тестировать функцию фактчекинга

Функция сейчас доступна только на мобильных устройствах и тестируется с ограниченным количеством пользователей.

Источник фото: 9to5google.com

YouTube тестирует новую функцию для борьбы с дезинформацией, которая подобна Community Notes / Примечания сообщества на платформе X (Twitter). Об этом сообщает 9to5Google.

Эта функция позволяет пользователям вносить уточнения в видео, которые кажутся «путаными или неточными». После представления заметки другие участники программы могут просмотреть ее и коллективно решить, будет ли она показана под видео. Если заметка одобрена, она появляется под видео вместе с возможными таймстампами (метками времени).

До появления «X» Twitter представил функцию под названием «Community Notes / Примечания сообщества», которая позволяла части пользователей предоставлять информацию под твитом/сообщением, чтобы прояснить содержание, обычно также оставляя ссылку для предоставления дополнительного контекста.

В настоящее время функция на YouTube доступна только на мобильных устройствах и тестируется с ограниченным количеством пользователей. Если функцию одобрят, ее могут внедрить шире.

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