Як здійснити державну реєстрацію фізичної особи підприємцем — Мін’юст нагадав особливості

Державна реєстрація ФОП проводиться незалежно від місця знаходження.

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Міністерство юстиції України нагадав громадянам, як зареєструвати майбутню підприємницьку діяльність.

Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тобто особа, яка досягла 18 років. Однак відповідно до статті 35 ЦК України повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

Отже, реєстрація ФОП доступна:

для осіб від 16 до 18 років тільки за нотаріально засвідченою письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування;

для осіб, які досягли 18 років, та набули повної цивільної дієздатності.

Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців є відкритою.

Відповідно частини першої статті 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій та електронній формі.

Реєстрація ФОП у паперовій формі

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Перелік документів, що подаються для державної реєстрації фізичної особи підприємцем, визначається відповідно до статті 18 Закону, та включає:

заяву про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування або інформація про набуття особою статусу електронного резидента

(е-резидента);

нотаріальну засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство».

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Подати документи для державної реєстрації ФОП у паперовій формі можна шляхом звернення:

безпосередньо до державного реєстратора (у тому числі нотаріуса);

до центру надання адміністративних послуг.

Державна реєстрація ФОП проводиться незалежно від місця знаходження.

Порядок проведення державної реєстрації ФОП включає:

заповнення форми заяви про державну реєстрацію – у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

прийом документів за описом – у разі подання документів у паперовій формі;

виготовлення копій документів в електронній формі – у разі подання документів у паперовій формі;

внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр);

перевірку відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій;

перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів;

видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації ФОП здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Реєстрація ФОП в електронній формі

Найбільш простий спосіб реєстрації ФОП — в електронному вигляді за допомогою Порталу Дія.

У цьому випадку державна реєстрація ФОП проводиться без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Порталу Дія.

Для проведення державної реєстрації фізична особа використовує засоби електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Таким чином, реєстрація ФОП через Портал Дія вимагає отримання кваліфікованого електронного підпису.

Отже, щоб зареєструвати ФОП через Портал Дія потрібно виконати такі кроки:

зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на Порталі Дія;

заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом фізичної особи;

заяву буде надіслано до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації ФОП онлайн без участі реєстратора.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги. Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина на Порталі Дія.

Зверніть увагу! Під час проведення державної реєстрації відповідно в режимі реального часу програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру встановлюється наявність (відсутність) заборони вчинення реєстраційних дій та/або у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем – відсутність у Єдиному державному реєстрі відомостей про таку фізичну особу – підприємця. За відсутності таких відомостей програмне забезпечення Єдиного державного реєстру забезпечує проведення державної реєстрації.

У разі наявності відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі фізична особа, інформується про це.

Реєстраційна дія в Єдиному державному реєстрі, проведена в автоматичному режимі, вважається дією технічного адміністратора Єдиного державного реєстру та може бути оскаржена до суду або до Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому статтею 34 Закону.

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