Відтепер мешканці в зоні активних бойових дій можуть отримувати компенсації за знищене житло

Мешканці зон бойових дій можуть подати заяви на отримання компенсації за знищене житло через програму єВідновлення.

Джерело фото: nrcu.gov.ua

Міністерство відновлення України оголосило про можливість для мешканців зон активних бойових дій отримувати компенсації за знищене житло через програму єВідновлення.

Відтепер комісії органів місцевого самоврядування в громадах, що знаходяться в зоні активних бойових дій, мають право розглядати заяви від громадян, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії.

Згідно з оновленою нормативною базою та функціоналом програми єВідновлення, комісії можуть проводити обстеження майна, якщо це не створює загрози для життя та здоров’я їх членів. На основі цього обстеження будуть нараховуватися компенсації.

Компенсація може бути надана у вигляді житлового сертифікату або грошової виплати для відновлення житла на власній земельній ділянці. Придбати нове житло або збудувати його можна лише на території, де не відбуваються активні бойові дії та яка не перебуває під тимчасовою окупацією.

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