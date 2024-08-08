Отныне жители в зоне активных боевых действий могут получать компенсации за уничтоженное жилье

Жители зон боевых действий могут подать заявления на получение компенсации за уничтоженное жилье через программу еВідновлення.

Источник фото: nrcu.gov.ua

Министерство восстановления Украины объявило о возможности для жителей зон активных боевых действий получать компенсации за уничтоженное жилье через программу еВідновлення.

Отныне комиссии органов местного самоуправления в громадах, находящихся в зоне активных боевых действий, имеют право рассматривать заявления от граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии.

Согласно обновленной нормативной базе и функционалу программы еВідновлення, комиссии могут проводить обследование имущества, если это не создает угрозы для жизни и здоровья их членов. На основе этого обследования будут начисляться компенсации.

Компенсация может быть предоставлена в виде жилищного сертификата или денежной выплаты для восстановления жилья на собственном земельном участке. Купить новое жилье или построить его можно только на территории, где не происходят активные боевые действия и которая не находится под временной оккупацией.

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