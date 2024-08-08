Стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклониста в управлении автомобилем

Вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден вид требования ТЦК об ограничении в праве водить авто.

6 августа вступил в силу приказ Минобороны от 28 июня 2024 №430, которым утверждены форма и содержание требования ТЦК об исполнении обязанности военнообязанным или резервистом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон об усилении мобилизации ввел еще один документ, который кроме повестки или распоряжения можно получить от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой.

Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто.

При этом день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, местожительству или нахождению лица, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем ​​вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве вождения автомобиля.

Также мы писали, что процедура в суде будет для ТЦК непростой. Ведь судебной процедуре рассмотрения иска обязательно предстоит попытка ТЦК доставить уклоняющегося с помощью полиции.

Для того, чтобы ограничить уклоняющегося в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сначала руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизацию), обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности.

В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность, ТЦК обращается в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации – на срок до исполнения или отзыва такого требования.

При этом суд отказывает в удовлетворении заявленных истцом требований в случае, если ТЦК не докажет существования обстоятельств и принятия мер, предусмотренных Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а именно:

1) неисполнение лицом во время мобилизации обязанностей, предусмотренных ч. 3 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», и совершение им админправонарушения по статье 210-1 КУоАП;

2) невозможность осуществить административное задержание и доставить такое лицо в ТЦК полицией;

3) вручение такому лицу требования ТЦК об исполнении обязанности

4) неисполнение таким лицом указанного в требовании долга.

Суд также отказывает в удовлетворении требования о временном ограничении, если:

1) установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств к существованию;

2) лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Временное ограничение устанавливается на срок до выполнения или отзыва требования ТЦК.

Ниже приводим, как будет выглядеть требование ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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