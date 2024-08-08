Стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклониста в управлении автомобилем

6 августа вступил в силу приказ Минобороны от 28 июня 2024 №430, которым утверждены форма и содержание требования ТЦК об исполнении обязанности военнообязанным или резервистом.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон об усилении мобилизации ввел еще один документ, который кроме повестки или распоряжения можно получить от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой.
Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто.
При этом день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, местожительству или нахождению лица, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве вождения автомобиля.
Также мы писали, что процедура в суде будет для ТЦК непростой. Ведь судебной процедуре рассмотрения иска обязательно предстоит попытка ТЦК доставить уклоняющегося с помощью полиции.
Для того, чтобы ограничить уклоняющегося в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией.
В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сначала руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизацию), обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.
Далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности.
В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность, ТЦК обращается в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации – на срок до исполнения или отзыва такого требования.
При этом суд отказывает в удовлетворении заявленных истцом требований в случае, если ТЦК не докажет существования обстоятельств и принятия мер, предусмотренных Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а именно:
1) неисполнение лицом во время мобилизации обязанностей, предусмотренных ч. 3 статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», и совершение им админправонарушения по статье 210-1 КУоАП;
2) невозможность осуществить административное задержание и доставить такое лицо в ТЦК полицией;
3) вручение такому лицу требования ТЦК об исполнении обязанности
4) неисполнение таким лицом указанного в требовании долга.
Суд также отказывает в удовлетворении требования о временном ограничении, если:
1) установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств к существованию;
2) лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.
Временное ограничение устанавливается на срок до выполнения или отзыва требования ТЦК.
Ниже приводим, как будет выглядеть требование ТЦК.
Автор: Наталя Мамченко
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