Высший совет правосудия уволил в отставку 5 судей

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 8 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

- Евдокимову Елену Павловну – с должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области;

- Мартынишин Марию Алексеевну – с должности судьи Франковского районного суда города Львова;

- Толкаченко Александра Александровича – с должности судьи Одесского апелляционного суда;

- Кошика Андрея Юрьевича – с должности судьи Хозяйственного суда в Киевской области;

- Васильков Елену Васильевну – с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Качура Игоря Анатольевича об увольнении с должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.