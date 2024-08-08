Высший совет правосудия уволил в отставку 5 судей

В четверг, 8 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Евдокимову Елену Павловну – с должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области;
- Мартынишин Марию Алексеевну – с должности судьи Франковского районного суда города Львова;
- Толкаченко Александра Александровича – с должности судьи Одесского апелляционного суда;
- Кошика Андрея Юрьевича – с должности судьи Хозяйственного суда в Киевской области;
- Васильков Елену Васильевну – с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.
Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Качура Игоря Анатольевича об увольнении с должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.
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