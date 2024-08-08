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Высший совет правосудия уволил в отставку 5 судей

11:43, 8 августа 2024
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей.
Высший совет правосудия уволил в отставку 5 судей
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В четверг, 8 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

- Евдокимову Елену Павловну – с должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области;

- Мартынишин Марию Алексеевну – с должности судьи Франковского районного суда города Львова;

- Толкаченко Александра Александровича – с должности судьи Одесского апелляционного суда;

- Кошика Андрея Юрьевича – с должности судьи Хозяйственного суда в Киевской области;

- Васильков Елену Васильевну – с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Качура Игоря Анатольевича об увольнении с должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.

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