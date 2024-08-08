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Сетью распространяется информация о покушении на Рустема Умерова – ЦПД заявил о фейке

11:52, 8 августа 2024
Информацию верифицировали в Минобороны и отмечают, что она не соответствует действительности.
Сетью распространяется информация о покушении на Рустема Умерова – ЦПД заявил о фейке
Источник фото: Дмитрий Ларин/УП
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В сети начала распространяться информация о покушении на Министра обороны Рустема Умерова. Центр противодействия дезинформации предупреждает – это фейк российской пропаганды.

Там сообщили, что верифицировали информацию в Минобороны и отмечают, что она не соответствует действительности.

«Информация о покушении на Министра обороны Рустема Умерова – фейк. Российские пропагандисты распространяют ложную информацию о покушении на украинского Министра обороны с помощью взрывного устройства», - пишут в ЦПД и добавляют, что российская пропаганда уже не впервые совершает информационные атаки против украинских должностных лиц, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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