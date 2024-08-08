Украинские полярники издали украиноязычную энциклопедию об Антарктике

Украинская энциклопедия «Антарктика» представлена учеными с «Академика Вернадского».

Источник фото: ukrinform

Украинские полярники с научной станции «Академик Вернадский» выпустили первую масштабную украиноязычную энциклопедию «Антарктика: шесть очерков для тех, кто хочет знать больше». Об этом сообщили ученые, которые работали над этим изданием несколько лет, пишет Национальный антарктический научный центр.

«В далеком 1904 году, то есть ровно 120 лет назад, увидела свет первая украиноязычная статья Степана Рудницкого «Кое-что об Антарктиде». Нынешнее издание наших ученых продолжает это дело. В новейшей истории Украины крайне не хватает таких масштабных украиноязычных энциклопедий, и я очень горжусь, что одна из них создана именно специалистами Национального антарктического научного центра», - подчеркнул научный редактор Евгений Дикий.

Книга содержит информацию о географии Антарктики, ее горных породах, растительном и животном мире. Отдельные разделы посвящены истории открытия континента и исследовательской работе украинцев, которые там находятся.

Книга содержит информацию о географии Антарктики, ее горных породах, растительном и животном мире. Отдельные разделы посвящены истории открытия континента и исследовательской работе украинцев, которые там находятся.

Над энциклопедией работала группа ученых, в частности руководители отделов НАНЦ Иван Парникоза, Денис Пишняк и Андрей Федчук. К созданию также присоединились участники сезонных экспедиций Сергей Кадурин, Анна Евчун и Александр Яровой. Научными редакторами стали директор Центра Евгений Дикий и руководительницы отделов НАНЦ Оксана Пневская и Анна Торгоненко.

Украинский биолог Иван Парникоза надеется, что энциклопедию будут использовать в школах, учреждениях высшего образования и научных учреждениях, чтобы больше людей ознакомились с удивительным миром Антарктики.

«Над этим изданием мы работали несколько лет. Сначала готовили отдельные очерки на ту или иную тему, потом дополняли их, подбирали иллюстрации, справочные материалы и в конце концов объединили все в книгу. Она предназначена для широкого круга читателей, и мы очень надеемся, что ее будут использовать в школах, вузах, научных учреждениях, чтобы улучшить уровень знаний об Антарктике», - отметил Парникоза.

Сейчас книга доступна только в онлайн-формате, где ее можно просматривать и загружать в высоком качестве.

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