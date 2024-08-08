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Вблизи границы со Словакией задержали депутата от «ОПЗЖ», который оправдывал агрессию рф

11:34, 8 августа 2024
Депутат, обвиняемый в деятельности против Украины, хотел бежать за границу.
Вблизи границы со Словакией задержали депутата от «ОПЗЖ», который оправдывал агрессию рф
Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники Чопского отряда задержали депутата, пытавшегося незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу. Его обнаружили в нескольких сотнях метров от госграницы, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что правонарушитель был доставлен в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». После проведения необходимых мероприятий мужчина выбыл из приграничья в сопровождении сотрудников соответствующих правоохранительных органов.

В свою очередь Черкасская областная прокуратура сообщила, что суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении депутата Чигиринского городского совета от Черкасской региональной организации политическая партия «оппозиционная платформа – за жизнь», которая обвиняется в оправдывании, признании правомерной, отрицании против Украины, глорифификации ее участников (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

«На обвиняемого возложен ряд обязанностей, среди которых ношение электронного средства контроля.

Вместе с тем прокуратура настаивала на содержании обвиняемого под стражей, поскольку существовали риски, что он будет скрываться от суда, ведь накануне его задержали правоохранительные органы Закарпатской области вблизи государственной границы со Словакией на попытке противоправного пересечения границы», - заявили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что в июне 2024 года прокурорами Черкасской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении указанного гражданина из-за того, что он посылал своим знакомым материалы, в которых оправдывалась вооруженная агрессия рф против Украины, а также лично выражал надежду на победу российской федерации в называемой «сво» и превозносил представителей государства-агрессора.

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