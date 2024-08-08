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Как ВПЛ получить бесплатную медицинскую помощь – разъяснение

13:40, 8 августа 2024
Имея декларацию с врачом, пациенты получают доступ к бесплатным услугам.
Как ВПЛ получить бесплатную медицинскую помощь – разъяснение
Источник фото: Freepik
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Внутренне перемещенные лица могут получить бесплатную медицинскую помощь через программу медицинских гарантий.

По информации Национальной службы здоровья Украины, программа медицинских гарантий включает все основные виды медицинской помощи:

1) экстренной медицинской помощи (независимо от наличия декларации с семейным врачом);

2) первичной медицинской помощи;

3) специализированной медицинской помощи;

4) паллиативной медицинской помощи;

5) реабилитации в области здравоохранения;

6) медицинской помощи детям младше 16 лет;

7) медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

А также безвозмездные или с частичной доплатой лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства».

НСЗУ отмечает, чтобы получить бесплатное медицинское обслуживание, для начала следует обратиться к врачу первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр. Он может работать в коммунальном заведении, частном или иметь ФЛП по договору с НСЗУ.

Пациентам, временно проживающим в других населенных пунктах Украины и нуждающимся в медицинской помощи, необходимо обратиться в ближайшее медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ, и заключить декларацию с семейным врачом. Отменять действующую декларацию не нужно, ведь при заключении новой предварительная декларация автоматически аннулируется.

Имея декларацию с врачом, пациенты получают доступ к бесплатным услугам, в частности, возможность диагностики наиболее распространенных заболеваний, консультации, электронные направления к врачам и рецепты на лекарства и т.д.

НСЗУ обращает внимание, что без направления, внутренне перемещенные лица могут обращаться к гинекологу, психиатру, наркологу, фтизиатру, педиатру, стоматологу.

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