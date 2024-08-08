Як ВПО отримати безоплатну медичну допомогу – роз'яснення

Маючи декларацію з лікарем, пацієнти отримують доступ до безоплатних послуг.

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Внутрішньо переміщені особи можуть отримати безоплатну медичну допомогу через програму медичних гарантій.

За інформацією Національної служби здоров'я України, програма медичних гарантій включає всі основні види медичної допомоги:

1) екстреної медичної допомоги (незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем);

2) первинної медичної допомоги;

3) спеціалізованої медичної допомоги;

4) паліативної медичної допомоги;

5) реабілітації у сфері охорони здоров’я;

6) медичної допомоги дітям до 16 років;

7) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

А також безоплатні або з частковою доплатою ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки».

НСЗУ зазначає, аби отримати безоплатне медичне обслуговування, для початку потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр. Він може працювати в комунальному закладі, приватному чи мати ФОП за договором із НСЗУ.

Пацієнтам, які тимчасово проживають в інших населених пунктах України і потребують медичної допомоги, необхідно звернутись до найближчого медичного закладу, який має договір із НСЗУ, та укласти декларацію із сімейним лікарем. Скасовувати чинну декларацію не потрібно, адже під час укладання нової, попередня декларація автоматично анулюється.

Маючи декларацію з лікарем, пацієнти отримують доступ до безоплатних послуг, зокрема можливість діагностики найпоширеніших захворювань, консультації, електронні направлення до лікарів і рецепти на ліки тощо.

НСЗУ звертає увагу, що без направлення, внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра, стоматолога.

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