Італія створила оперативну групу для контролю ситуації через протести у Венесуелі

МЗС Італії створило оперативну групу для регулярного моніторингу подій у Венесуелі.

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Міністерство закордонних справ Італії створило постійну оперативну групу для спостереження за подіями у Венесуелі. Про це повідомила пресслужба італійського МЗС.

Ініціатива створення групи належить міністру закордонних справ Антоніо Таяні. Під час першого засідання оперативної групи обговорювалися всі питання, пов'язані з надзвичайною ситуацією у Венесуелі, а також ряд ініціатив, які планується реалізувати в найближчі тижні.

Група координуватиметься з посольством Італії в Каракасі та двома консульствами в Каракасі та Маракайбо. Постійний моніторинг розвитку політичної ситуації в країні та проблем, пов'язаних з політичними опонентами та італійськими громадянами, яких переслідує місцева влада, буде здійснюватися на регулярній основі.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів 28 липня Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Однак опозиція заявляє, що за підрахунками близько 90% голосів, переміг їхній кандидат Едмундо Гонсалес. Нагадаємо, що у Венесуелі спалахнули масові протести через підозру у фальсифікації результатів президентських виборів, що призвело до жорстокого придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими групами. Унаслідок сутичок загинуло щонайменше 17 людей, а близько 750 осіб були заарештовані, за даними генерального прокурора країни.

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