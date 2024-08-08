Вища рада правосуддя розширила підстави для повернення скарг на суддів

Якщо скарга не підписана власноручно заявником чи представник не надав документи на підтвердження повноважень, то вона буде повертатися.

Скарги на суддів будуть повертати, якщо вони не підписані власноручно, а також, якщо представник заявника не долучив підтвердні документи щодо своїх повноважень. Відповідні зміни внесла до Регламенту Вища рада правосуддя.

Зокрема, встановлено, що подані чи надіслані до ВРП заяви, скарги, повідомлення, звернення, повинні містити власноручний підпис або електронний цифровий підпис автора (заявника).

Якщо такий документ подав (надіслав) до Ради представник автора (заявника), повноваження представника мають бути підтверджені належними документами.

У разі відсутності власноручного підпису або електронного цифрового підпису автора (заявника) та/або належних документів на підтвердження повноважень представника заява, скарга, повідомлення, звернення на підставі ухвали члена Ради – доповідача підлягають залишенню без розгляду та поверненню автору (заявнику) або його представнику.

Також врегульовано порядок роз’єднання дисциплінарної справи, яка перебуває в провадженні Дисциплінарної палати.

Дисциплінарна палата може своїм рішенням розʼєднати дисциплінарну справу, яка перебуває в її провадженні та відкрита стосовно декількох суддів, на декілька дисциплінарних справ щодо кожного із суддів, постановивши відповідну ухвалу. Копії такої ухвали Дисциплінарної палати надсилаються учасникам дисциплінарних справ.

Підготовку до розгляду дисциплінарних справ після роз’єднання здійснює член Дисциплінарної палати, який був доповідачем у дисциплінарній справі до її розʼєднання.

Крім цього викладено в новій редакції норму, якою передбачено порядок підписання подання Дисциплінарної палати, якщо цього з об’єктивних причин не може зробити Секретар Дисциплінарної палати.

А саме, якщо член ВРП, який є Секретарем Дисциплінарної палати, відведений від розгляду дисциплінарного провадження, у якому Дисциплінарна палата ухвалила рішення про застосування до судді одного з видів дисциплінарних стягнень, що визначені пунктами 4–6 частини першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або Секретар Дисциплінарної палати не має можливості підписати подання Дисциплінарної палати з інших об’єктивних причин, таке подання підписує найстарший за віком член цієї Дисциплінарної палати.

Автор: Наталя Мамченко

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