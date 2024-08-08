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Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

10:07, 8 августа 2024
Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.
Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей
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Жалобы на судей будут возвращать, если они не подписаны собственноручно, а также если представитель заявителя не приобщил подтверждающие документы относительно своих полномочий. Соответствующие изменения внесли в Регламент Высший совет правосудия.

В частности, установлено, что поданные или посланные в ВСП заявления, жалобы, сообщения, обращения должны содержать собственноручную подпись или электронную цифровую подпись автора (заявителя).

Если такой документ подал (направил) в Совет представитель автора (заявителя), полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащими документами.

В случае отсутствия собственноручной подписи или электронной цифровой подписи автора (заявителя) и/или надлежащих документов в подтверждение полномочий представителя заявление, жалоба, уведомление, обращение на основании определения члена Совета – докладчика подлежат оставлению без рассмотрения и возвращению автору (заявителю) или его представителю.

Также урегулирован порядок разъединения дисциплинарного дела, находящегося в производстве Дисциплинарной палаты.

Дисциплинарная палата может своим решением разъединить дисциплинарное дело, которое находится в его производстве и открыто в отношении нескольких судей, на несколько дисциплинарных дел в отношении каждого из судей, постановив соответствующее постановление. Копии такого определения Дисциплинарной палаты направляются участникам дисциплинарных дел.

Подготовку к рассмотрению дисциплинарных дел после разъединения осуществляет член Дисциплинарной палаты, который был докладчиком по дисциплинарному делу до ее разъединения.

Кроме этого, изложена в новой редакции норма, которой предусмотрен порядок подписания представления Дисциплинарной палаты, если этого по объективным причинам не может сделать Секретарь Дисциплинарной палаты.

А именно, если член ВСП, являющийся Секретарем Дисциплинарной палаты, отведен от рассмотрения дисциплинарного производства, в котором Дисциплинарная палата приняла решение о применении к судье одного из видов дисциплинарных взысканий, определенных пунктами 4–6 части первой статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статус судей», или Секретарь Дисциплинарной палаты не имеет возможности подписать представление Дисциплинарной палаты по другим объективным причинам, такое представление подписывает старший по возрасту член этой Дисциплинарной палаты.

Автор: Наталя Мамченко 

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