Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.

Жалобы на судей будут возвращать, если они не подписаны собственноручно, а также если представитель заявителя не приобщил подтверждающие документы относительно своих полномочий. Соответствующие изменения внесли в Регламент Высший совет правосудия.

В частности, установлено, что поданные или посланные в ВСП заявления, жалобы, сообщения, обращения должны содержать собственноручную подпись или электронную цифровую подпись автора (заявителя).

Если такой документ подал (направил) в Совет представитель автора (заявителя), полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащими документами.

В случае отсутствия собственноручной подписи или электронной цифровой подписи автора (заявителя) и/или надлежащих документов в подтверждение полномочий представителя заявление, жалоба, уведомление, обращение на основании определения члена Совета – докладчика подлежат оставлению без рассмотрения и возвращению автору (заявителю) или его представителю.

Также урегулирован порядок разъединения дисциплинарного дела, находящегося в производстве Дисциплинарной палаты.

Дисциплинарная палата может своим решением разъединить дисциплинарное дело, которое находится в его производстве и открыто в отношении нескольких судей, на несколько дисциплинарных дел в отношении каждого из судей, постановив соответствующее постановление. Копии такого определения Дисциплинарной палаты направляются участникам дисциплинарных дел.

Подготовку к рассмотрению дисциплинарных дел после разъединения осуществляет член Дисциплинарной палаты, который был докладчиком по дисциплинарному делу до ее разъединения.

Кроме этого, изложена в новой редакции норма, которой предусмотрен порядок подписания представления Дисциплинарной палаты, если этого по объективным причинам не может сделать Секретарь Дисциплинарной палаты.

А именно, если член ВСП, являющийся Секретарем Дисциплинарной палаты, отведен от рассмотрения дисциплинарного производства, в котором Дисциплинарная палата приняла решение о применении к судье одного из видов дисциплинарных взысканий, определенных пунктами 4–6 части первой статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статус судей», или Секретарь Дисциплинарной палаты не имеет возможности подписать представление Дисциплинарной палаты по другим объективным причинам, такое представление подписывает старший по возрасту член этой Дисциплинарной палаты.

Автор: Наталя Мамченко

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