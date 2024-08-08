На протяжении последнего десятилетия воды Большого Барьерного рифа были самыми горячими за 400 лет.

Источник фото: AP Photo/Sam McNeil

Группа исследователей обнаружила, что температура океана в Большом барьерном рифе достигла самого высокого уровня за 400 лет на протяжении последнего десятилетие.

Как пишет «AP», специалисты смогли сравнить недавние температуры океана с историческими, используя образцы кораллового скелета из Кораллового моря, чтобы реконструировать данные о температуре поверхности моря с 1618 по 1995 год.

Ученые объединили эти цифры с данными о температуре поверхности моря с 1900 по 2024 год.

Отмечается, что ученые наблюдали в основном стабильные температуры до 1900 года и постоянное потепление с января по март с 1960 по 2024 годы. Также они обнаружили, что в течение пяти лет, когда происходило отбеливание кораллов за последнее десятилетие (в течение 2016, 2017, 2020, 2022 и 2024 годов) температуры в январе и марте были значительно выше, чем в период, начиная с 1618 года.

Единственным другим годом, почти таким же теплым, как в годы массового отбеливания кораллов последнего десятилетия, был только 2004 год.

«Если собрать все доказательства вместе, биология кораллов и экология рифов показывают, что экстремальная жара случается слишком часто, чтобы эти кораллы могли эффективно адаптироваться и эволюционировать», – заявил ведущий автор исследования Бенжамин Генли из Мельнбурнского Университета.

Он отметил, что риф в опасности, и если не принять меры, наше поколение может стать свидетелем гибели одного из величайших природных чудес.

Большой Барьерный риф – крупнейшая в мире система коралловых рифов, расположенная в Коралловом море, вдоль восточного побережья Австралии, у побережья штата Квинсленд. Риф служит экономическим ресурсом для региона и защищает от мощных тропических штормов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.