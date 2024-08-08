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Температура океану у Великому бар'єрному рифі сягнула найвищого рівня за 400 років

13:04, 8 серпня 2024
Впродовж останнього десятиліття води Великого Бар'єрного рифу були найгарячішими за 400 років.
Температура океану у Великому бар'єрному рифі сягнула найвищого рівня за 400 років
Джерело фото: AP Photo/Sam McNeil
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Група дослідників виявила, що температура океану у Великому бар'єрному рифі досягла найвищого рівня за 400 років впродовж останнього десятиліття.

Як пише «AP», фахівці змогли порівняти нещодавні температури океану з історичними, використовуючи зразки коралового скелета із Коралового моря, щоб реконструювати дані про температуру поверхні моря з 1618 по 1995 рік.

Учені поєднали ці цифри із даними про температуру поверхні моря з 1900 по 2024 рік.

Зазначається, що науковці спостерігали в основному стабільні температури до 1900 року та постійне потепління з січня по березень з 1960 по 2024 рік.

Також вони виявили, що впродовж п’яти років, коли відбувалося відбілювання коралів за останнє десятиліття (протягом 2016, 2017, 2020, 2022 і 2024 років) температури в січні та березні були значно вищими, ніж упродовж періоду, починаючи з 1618 року.

Єдиним іншим роком, майже таким же теплим, як у роки масового відбілювання коралів останнього десятиліття, був лише 2004 рік.

«Якщо зібрати всі докази разом, біологія коралів та екологія рифів показують, що екстремальна спека трапляється занадто часто, щоб ці корали могли ефективно адаптуватися та еволюціонувати», - заявив провідний автор дослідження Бенжамін Генлі з Мельнбурнського Університету.

Він зазначив, що риф у небезпеці, і якщо не вжити заходів, наше покоління може стати свідком загибелі одного з великих природних чудес.

Великий Бар'єрний риф – найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі, уздовж східного узбережжя Австралії, біля узбережжя штату Квінсленд. Риф служить економічним ресурсом для регіону і захищає від сильних тропічних штормів.

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