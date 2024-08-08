ВРП внесла зміни до вимог оформлення заяв, скарг, повідомлень та звернень

До Регламенту Вищої ради правосуддя внесли зміни.

Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту ВРП.

Зокрема, Главу 5 доповнено пунктом 5.3-1 такого змісту: «Подані (надіслані) до Ради заяви, скарги, повідомлення, звернення, які підлягають автоматизованому розподілу між членами Ради, мають містити власноручний підпис або електронний цифровий підпис автора (заявника).

Якщо такий документ подав (надіслав) до Ради представник автора (заявника), повноваження представника мають бути підтверджені належними документами.

У разі відсутності власноручного підпису або електронного цифрового підпису автора (заявника) та/або належних документів на підтвердження повноважень представника заява, скарга, повідомлення, звернення на підставі ухвали члена Ради – доповідача підлягають залишенню без розгляду та поверненню автору (заявнику) або його представнику».

Також Главу 13 доповнено пунктом 13.34-1, яким врегульовано порядок роз’єднання дисціплінарної справи, яка перебуває в провадженні Дисциплінарної палати. Крім цього викладено в новій редакції абзац другий пункту 18.5 глави 18, яким передбачено порядок підписання подання Дисциплінарної палати, якщо цього з об’єктивних причин не може зробити Секретар Дисциплінарної палати.

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