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У Києві викрили 16-річного агента фсб, який підпалював авто ЗСУ

12:28, 8 серпня 2024
СБУ затримала підлітка, який через Telegram виконував завдання фсб.
У Києві викрили 16-річного агента фсб, який підпалював авто ЗСУ
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України та Національна поліція запобігли новим спробам фсб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Києві. У результаті комплексних заходів було затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманим виявився 16-річний мешканець столиці, який шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Його завербував представник російської спецслужби, обіцяючи гроші за співпрацю.

Спочатку неповнолітньому доручили розвішувати листівки антиукраїнського характеру по місту. Після виконання цього завдання куратор запропонував йому більшу винагороду за підпал військових автомобілів, обов'язково знімаючи цей процес на відео. Відзняті матеріали фсб планувала використати для інформаційно-психологічних операцій, щоб створити враження про існування проросійського «підпілля» в Україні.

Російський куратор заявив, що підпалювати можна будь-які автомобілі, які виглядають як військові. Підліток сфотографував потенційні цілі та підпалив їх за допомогою легкозаймистої суміші. Це було ще одне «тестове» завдання для перевірки його готовності до регулярних підпалів.

Завдяки своєчасному викриттю та затриманню агента, СБУ та Національна поліція зірвали плани ФСБ. У ході документування злочинів було встановлено, що фсб обіцяла переказати гроші на криптогаманець юнака, але він так і не отримав обіцяної суми.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також злочинні дії російського куратора кваліфіковано за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність). Його особу встановлено, і тривають заходи для його покарання.

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