В Киеве разоблачили 16-летнего агента фсб, который поджигал авто ВСУ

СБУ задержала подростка, который через Telegram выполнял задания фсб.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили новые попытки фсб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Киеве. В результате комплексных мероприятий был задержан агент российской спецслужбы, который готовил серию поджогов в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался 16-летний житель столицы, который искал быстрого заработка в Telegram-каналах. Его завербовал представитель российской спецслужбы, обещая деньги за сотрудничество.

Сначала несовершеннолетнему поручили развешивать листовки антиукраинского характера по городу. После выполнения этого задания куратор предложил ему большее вознаграждение за поджог военных автомобилей, обязательно снимая этот процесс на видео. Отснятые материалы фсб планировала использовать для информационно-психологических операций, чтобы создать впечатление о существовании пророссийского "подполья" в Украине.

Российский куратор заявил, что поджигать можно любые автомобили, которые выглядят как военные. Подросток сфотографировал потенциальные цели и поджег их с помощью легковоспламеняющейся смеси. Это было еще одно «тестовое» задание для проверки его готовности к регулярным поджогам.

Благодаря своевременному разоблачению и задержанию агента, СБУ и Национальная полиция сорвали планы ФСБ. В ходе документирования преступлений было установлено, что фсб обещала перевести деньги на криптокошелек юноши, но он так и не получил обещанной суммы.

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также преступные действия российского куратора квалифицированы по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность). Его личность установлена, и продолжаются мероприятия для его наказания.

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