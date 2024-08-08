Выплаты при усыновлении ребенка – как оформить онлайн

Министерство социальной политики Украины напомнило, как родителям, усыновившим детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, оформить выплату в Дії.
Что следует учесть при подаче заявления на оформление выплаты:
Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка при условии, что усыновитель обратился за его назначением не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.
Если усыновителем является супружеская пара, — право на помощь при усыновлении ребенка имеет один из родителей, по их усмотрению.
Помощь оказывается в размере, установленном для выплаты при рождении ребенка – 41 280 грн. Выплата производится один раз в сумме 10 320 грн, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.
Оформляем заявление онлайн в Дії по следующему алгоритму:
Срок рассмотрения заявления – 10 дней.
Заявление на получение помощи усыновитель может подать также, обратившись по месту нахождения
- структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения;
- исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета;
– ЦНАП.
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