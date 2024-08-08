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Выплаты при усыновлении ребенка – как оформить онлайн

12:10, 8 августа 2024
Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка при условии, что усыновитель обратился за его назначением не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.
Выплаты при усыновлении ребенка – как оформить онлайн
Фото: ukr.radio
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Министерство социальной политики Украины напомнило, как родителям, усыновившим детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, оформить выплату в Дії.

Что следует учесть при подаче заявления на оформление выплаты:

Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка при условии, что усыновитель обратился за его назначением не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

Если усыновителем является супружеская пара, — право на помощь при усыновлении ребенка имеет один из родителей, по их усмотрению.

Помощь оказывается в размере, установленном для выплаты при рождении ребенка – 41 280 грн. Выплата производится один раз в сумме 10 320 грн, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Оформляем заявление онлайн в Дії по следующему алгоритму:

  • Переходим по ссылке.
  • Нажимаем кнопку: «Подать заявление» и авторизуемся с помощью Дія.Підпис, файлового или аппаратного ключа
  • Отмечаем данные ребенка/детей, на которых нужно оформить помощь
  • Выбираем способ получения помощи
  • Указываем данные о судебном решении об усыновлении
  • Проверяем заявление и подписываем его электронной подписью или Дія.Підпис. Затем присылаем ее на рассмотрение в орган социальной защиты населения
  • Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале Дія.
  • Уведомление о рассмотрении заявления придет, в частности, и на вашу электронную почту

Срок рассмотрения заявления – 10 дней.

Заявление на получение помощи усыновитель может подать также, обратившись по месту нахождения

- структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения;

- исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета;

– ЦНАП.

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