Средний возраст авто, перешедших в июле на украинские номера, составляет почти девять лет

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, и по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Относительно предыдущего месяца этот показатель вырос почти на 8%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: дизельные – 23%; электромобили – 19%; гибриды и авто с ГБО – по 5%.
Средний возраст подержанных авто, что в июле перешли на украинские номера составляет 8,7 года.
В ТОП – 10 самых популярных моделей месяца вошли:
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишут в ассоциации.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что спрос на новые легковушки вырос на 21% по сравнению с прошлым годом: какие авто выбирали украинцы.
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