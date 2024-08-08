Средний возраст авто, перешедших в июле на украинские номера, составляет почти девять лет

По сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных авто из-за границы увеличились на 6%.

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В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, и по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Относительно предыдущего месяца этот показатель вырос почти на 8%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: дизельные – 23%; электромобили – 19%; гибриды и авто с ГБО – по 5%.

Средний возраст подержанных авто, что в июле перешли на украинские номера составляет 8,7 года.

В ТОП – 10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 913 ед.;

RENAULT Megane – 836 ед.;

SKODA Octavia – 687 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 618 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 575 ед.;

NISSAN Leaf – 529 ед;

AUDI Q5 – 506 ед.;

NISSAN Rogue – 467 ед.;

TESLA Model 3 – 433 ед.;

AUDI A4 – 429 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишут в ассоциации.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что спрос на новые легковушки вырос на 21% по сравнению с прошлым годом: какие авто выбирали украинцы.

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