Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Средний возраст авто, перешедших в июле на украинские номера, составляет почти девять лет

14:34, 8 августа 2024
По сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных авто из-за границы увеличились на 6%.
Средний возраст авто, перешедших в июле на украинские номера, составляет почти девять лет
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, и по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Относительно предыдущего месяца этот показатель вырос почти на 8%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: дизельные – 23%; электромобили – 19%; гибриды и авто с ГБО – по 5%.

Средний возраст подержанных авто, что в июле перешли на украинские номера составляет 8,7 года.

В ТОП – 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • VOLKSWAGEN Golf – 913 ед.;
  • RENAULT Megane – 836 ед.;
  • SKODA Octavia – 687 ед.;
  • VOLKSWAGEN Passat – 618 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 575 ед.;
  • NISSAN Leaf – 529 ед;
  • AUDI Q5 – 506 ед.;
  • NISSAN Rogue – 467 ед.;
  • TESLA Model 3 – 433 ед.;
  • AUDI A4 – 429 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишут в ассоциации.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что спрос на новые легковушки вырос на 21% по сравнению с прошлым годом: какие авто выбирали украинцы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основания утраты гражданства Украине изменят – что предполагает законопроект Президента

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства определенные случаи множественности гражданства.

Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян

Алексей Омельян был единственным кандидатом на должность заместителя председателя ВККС.

Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Электронные рапорты будут в Армии+ – Владимир Зеленский презентовал новое приложение

Электронные рапорты заработали в приложении Армия+.

Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України