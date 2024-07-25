Спрос на новые легковушки вырос на 21% по сравнению с прошлым годом: какие авто выбирали украинцы

За шесть месяцев было реализовано более 32,8 тысяч новых легковых авто.

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С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тысяч новых легковых авто, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Как говорится в сообщении, бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:

RENAULT Duster – 3324 ед.;

TOYOTA RAV-4 – 2276 ед.;

VOLKSWAGEN iD.4 – 1072 ед.;

MAZDA CX5 – 876 ед.;

KIA Sportage – 843 ед.;

HYUNDAI Tucson – 653 ед.;

TOYOTA Camry – 601 ед.;

SUZUKI SX4 – 580 ед.;

SKODA Kodiaq – 552 ед.;

VOLKSWAGEN Touareg – 552 ед.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что британская автомобильная компания JLR откажется от пяти моделей Jaguar.

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