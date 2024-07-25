Спрос на новые легковушки вырос на 21% по сравнению с прошлым годом: какие авто выбирали украинцы

С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тысяч новых легковых авто, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Как говорится в сообщении, бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что британская автомобильная компания JLR откажется от пяти моделей Jaguar.
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