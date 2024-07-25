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В Украине впервые вручили подозрение лицу после криминализации контрабанды

19:53, 25 июля 2024
Впервые в Украине лицу сообщено о подозрении в контрабанде товаров после закона о криминализаци.
В Украине впервые вручили подозрение лицу после криминализации контрабанды
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В Украине впервые вручили подозрение лицу после криминализации контрабанды. Жителю Черновицкого района сообщили о подозрении в контрабанде импортируемого сырья для изготовления табачных изделий (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, мужчина, следуя из Румынии в Украину через пункт пропуска «Порубное-Сирет» Черновицкой таможни, для прохождения таможенного контроля избрал полосу движения «зеленый коридор». Этим он засвидетельствовал, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию.

Однако, как отмечается, при проведении углубленного досмотра транспортного средства таможенники обнаружили и изъяли из специально оборудованного в грузовом отсеке хранилища 55 коробок с фильтр-палочками для изготовления сигарет.

Стоимость изъятого сырья составляет почти 13 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу.

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