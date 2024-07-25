Возле завода Tesla в Германии обезвредили 250-килограммовую бомбу

Это уже вторая 250-килограммовая бомба, которую нашли и взорвали в лесополосе вблизи завода Tesla.

Источник фото: rbb / Martin Krauß

В немецком Грюнхайде саперы взорвали бомбу времен Второй мировой войны, случайно обнаруженную у завода производителя автомобилей Tesla. Об этом пишет «Tagesschau».

Как отмечается, территорию в радиусе одного километра вокруг находки огородили, включая место переработки отходов и логистические зоны Tesla.

Людей вблизи места эвакуировали. Среди них были и протестующие против расширения Tesla, обустроившие там лагерь.

Бомбу обезвредили 24 июля около 12:19 по местному времени. После этого ограничения в километровой зоне сняли, возобновили движение железнодорожного транспорта поблизости, а также работу завода Tesla.

В СМИ пишут, что это уже вторая 250-килограммовая бомба, которую нашли и взорвали в лесополосе вблизи завода Tesla. С момента разработки плана развития сервисно-логистического центра специализированные компании систематически обыскивали лесную зону между заводом Tesla, двумя государственными дорогами и железнодорожной линией на предмет взрывного оружия.

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