Біля заводу Tesla в Німеччині знешкодили 250-кілограмову бомбу

Це вже друга 250-кілограмова бомба, яку знайшли та підірвали в лісосмузі поблизу заводу Tesla.

Джерело фото: rbb / Martin Krauß

В німецькому Грюнхайде сапери підірвали бомбу часів Другої світової війни, випадково виявлену біля заводу виробника автомобілів Tesla. Про це пише «Tagesschau».

Як зазначається, територію в радіусі одного кілометра довкола знахідки обгородили, включно з місцем переробки відходів і логістичними зонами Tesla.

Людей поблизу місця евакуювали. Серед них були й протестувальники проти розширення Tesla, які облаштували там табір.

Бомбу знешкодили 24 липня близько 12:19 за місцевим часом. Після цього обмеження в кілометровій зоні зняли, відновили рух залізничного транспорту поблизу, а також роботу заводу Tesla.

У ЗМІ пишуть, що це вже друга 250-кілограмова бомба, яку знайшли та підірвали в лісосмузі поблизу заводу Tesla. З моменту розробки плану розвитку сервісно-логістичного центру спеціалізовані компанії систематично обшукували лісову зону між заводом Tesla, двома державними дорогами та залізничною лінією на предмет вибухової зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.