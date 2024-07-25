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Біля заводу Tesla в Німеччині знешкодили 250-кілограмову бомбу

18:57, 25 липня 2024
Це вже друга 250-кілограмова бомба, яку знайшли та підірвали в лісосмузі поблизу заводу Tesla.
Біля заводу Tesla в Німеччині знешкодили 250-кілограмову бомбу
Джерело фото: rbb / Martin Krauß
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В німецькому Грюнхайде сапери підірвали бомбу часів Другої світової війни, випадково виявлену біля заводу виробника автомобілів Tesla. Про це пише «Tagesschau».

Як зазначається, територію в радіусі одного кілометра довкола знахідки обгородили, включно з місцем переробки відходів і логістичними зонами Tesla.

Людей поблизу місця евакуювали. Серед них були й протестувальники проти розширення Tesla, які облаштували там табір.

Бомбу знешкодили 24 липня близько 12:19 за місцевим часом. Після цього обмеження в кілометровій зоні зняли, відновили рух залізничного транспорту поблизу, а також роботу заводу Tesla.

У ЗМІ пишуть, що це вже друга 250-кілограмова бомба, яку знайшли та підірвали в лісосмузі поблизу заводу Tesla. З моменту розробки плану розвитку сервісно-логістичного центру спеціалізовані компанії систематично обшукували лісову зону між заводом Tesla, двома державними дорогами та залізничною лінією на предмет вибухової зброї.

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