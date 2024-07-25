Роберт Корді відмовився від посади члена Етичної ради

Вища рада правосуддя шукає заміну члену Етичної ради по квоті іноземних експертів.

Роберт Корді перед призначенням на посаду судді Верховного Суду штату Массачусетс, 2000 рік

Член Етичної ради по квоті іноземних експертів в сфері права, представник США Роберт Корді, надіслав до Вищої ради правосуддя заяву про припинення його повноважень за власним бажанням з 31 липня 2024 року.

Голова ВРП Григорій Усик 23 липня вказану заяву задовольнив і видав наказ про дострокове припинення повноважень члена Етичної ради Роберта Корді.

Таким чином, у складі Етичної ради з 31 липня залишиться 5 членів, з яких двоє є іноземними експертами у сфері права.

24 липня Вища рада правосуддя через Міністерство закордонних справ також звернулася до іноземних дипломатичних представництв із проханням надати пропозиції щодо нового кандидата на посаду члена Етичної ради.

Нагадаємо, що Роберт Корді є суддею Верховного Суду штату Массачусетс у відставці. Також він має досвід роботи в прокуратурі та адвокатурі, був експертом-консультантом Світового Банку.

Повноваження члена Етичної Ради Роберт Корді виконував з 9 листопада 2021 року.

Цікаво, що відставка Роберта Корді з посади члена Етичної ради відбулася після того, як 3 липня Конкурсна комісія з добору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, яких призначає Президент, не рекомендувала Президенту призначати жодного з двох відібраних Етичною радою претендентів на посаду члена ВРП по квоті Президента.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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