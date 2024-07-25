Роберт Корди отказался от должности члена Этического совета

Член Этического совета по квоте иностранных экспертов в сфере права, представитель США Роберт Корди, направил в Высший совет правосудия заявление о прекращении его полномочий по собственному желанию с 31 июля 2024 года.
Председатель ВСП Григорий Усик 23 июля указанное заявление удовлетворил и издал приказ о досрочном прекращении полномочий члена Этического совета Роберта Корди.
Таким образом, в составе Этического совета с 31 июля останется 5 членов, из которых двое являются иностранными экспертами в сфере права.
24 июля Высший совет правосудия через Министерство иностранных дел также обратился в иностранные дипломатические представительства с просьбой предоставить предложения о новом кандидате на должность члена Этического совета.
Напомним, что Роберт Корди является судьей Верховного Суда штата Массачусетс в отставке. Также у него есть опыт работы в прокуратуре и адвокатуре, он был экспертом-консультантом Всемирного Банка.
Полномочия члена Этического Совета Роберт Корди выполнял с 9 ноября 2021 года.
Интересно, что отставка Роберта Корди с должности члена Этического совета состоялась после того, как 3 июля Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия, назначаемых Президентом, не рекомендовала Президенту назначать ни одного из двух отобранных Этическим советом претендентов на должность члена ВСП по квоте Президента.
Автор: Вячеслав Хрипун
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