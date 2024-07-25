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Роберт Корди отказался от должности члена Этического совета

13:23, 25 июля 2024
Высший совет правосудия ищет замену члену Этического совета по квоте иностранных экспертов.
Роберт Корди отказался от должности члена Этического совета
Роберт Корди перед назначением на должность судьи Верховного Суда штата Массачусетс, 2000 год
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Член Этического совета по квоте иностранных экспертов в сфере права, представитель США Роберт Корди, направил в Высший совет правосудия заявление о прекращении его полномочий по собственному желанию с 31 июля 2024 года. 

Председатель ВСП Григорий Усик 23 июля указанное заявление удовлетворил и издал приказ о досрочном прекращении полномочий члена Этического совета Роберта Корди

Таким образом, в составе Этического совета с 31 июля останется 5 членов, из которых двое являются иностранными экспертами в сфере права.

24 июля Высший совет правосудия через Министерство иностранных дел также обратился в иностранные дипломатические представительства с просьбой предоставить предложения о новом кандидате на должность члена Этического совета. 

Напомним, что Роберт Корди является судьей Верховного Суда штата Массачусетс в отставке. Также у него есть опыт работы в прокуратуре и адвокатуре, он был экспертом-консультантом Всемирного Банка.

Полномочия члена Этического Совета Роберт Корди выполнял с 9 ноября 2021 года. 

Интересно, что отставка Роберта Корди с должности члена Этического совета состоялась после того, как 3 июля Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия, назначаемых Президентом, не рекомендовала Президенту назначать ни одного из двух отобранных Этическим советом претендентов на должность члена ВСП по квоте Президента.

Автор: Вячеслав Хрипун

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