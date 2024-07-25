ТЦК не может «задним числом» штрафовать обновивших данные мужчин за непостановку на военный учет в предыдущие годы

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, приходивших в ТЦК обновлять данные, за непостановку на военный учет «задним числом».

Пришел обновить данные в ТЦК – но ТЦК оштрафовало на 17 тысяч гривен за непостановку на военный учет в предыдущие годы. Как свидетельствует судебная практика, такие случаи происходят в разных регионах Украины.

В частности, при обновлении данных в ТЦК может оказаться, что мужчина находится в розыске, так как в свое время не стал на учет военнообязанных, или отсутствует личное дело или он в 7-дневный срок в свое время не сообщил ТЦК о том, что женился, родились дети, начал обучение и т.д.

Следовательно, некоторых лиц, пришедших за обновлением данных, штрафовали уже по новому закону, налагая штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Напомним, что 19 мая вступил в силу закон №3696-IX, которым были не только повышены штрафы, но и изменена статья 38 КУоАП о сроках наложения штрафов со времени совершения админправонарушения.

Впрочем, согласно ч. 1 ст. 8. КУоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения. Кроме того, КУоАП не содержит определения понятия «продолжающееся правонарушение».

Следовательно, возникает вопрос, можно ли по новому закону штрафовать «задним числом», если лицо пришло обновить данные, а получило штраф за непостановку (по мнению ТЦК) на учет военнообязанных в 2019, 2020, 2021 и т.д. годах.

Как свидетельствует судебная практика, суды придерживаются позиции, что ТЦК так поступать не может.

Например, мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн. По этому делу №539/2247/24 суд пришел к выводу о том, что ТЦК неправомерно квалифицированы действия истца по ч. 2 ст. 210 КУоАП, поскольку на момент совершения инкриминируемого ему правонарушения его действия не могли подпадать под регулирование этой статьи. К такому выводу суд пришел также с учетом содержания ч. 2 ст. 8 КУоАП, согласно которой законы, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов. Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

В другом деле №559/2057/24 говорится, что мужчина 27 мая 2024 года явился в ТЦК для уточнения своих военно-учетных данных. Однако на него составили протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП за то, что он в 2021 году не стал на учет военнообязанных.

По состоянию на 2021 год части 3 статьи 210 КУоАП еще не существовало – она была введена в мае 2024 года. Суд решил отменить постановление ТЦК о штрафе, ссылаясь на то, что закон об административной ответственности не имеет обратного действия во времени.

К тому же суды начали обращать внимание на то, что согласно изменениям в КУоАП «бегать должны данные, а не люди». Так, по делу №489/4119/24 и отменил штраф 25,5 тысяч грн, который ТЦК наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Как отметил суд, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые и так есть у государства.

Относительно учета сроков для наложения штрафов по «старому» закону, применяемому к совершенным до 19 мая 2024 года административным правонарушениям, в том числе, за непостановку на военный учет до 19 мая 2024 года, то в постановлении от 19 июня 2024 года по делу 712 /178/24 Шестой апелляционный административный суд указал следующее.

Учитывая, что непосредственно ТЦК осуществлял вызов мужчины на 30 января 2023 года, а истец не явился по указанному вызову в ТЦК, можно сделать вывод, что законченный состав правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП состоялся именно в указанную дату.

Указанное дает основания заключения, что 30 января 2023 года является датой совершения админправонарушения и датой его выявления. Такое подтверждается обращением ТЦК от 7 февраля 2023 года в Нацполицию о розыске, задержании и доставке гражданина и факте составления 14 июня 2023 года относительно истца протокола по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП.

Следовательно, в данном случае отсутствуют основания для вывода, что совершение истцом правонарушения носило продолжающийся характер.

Предписаниями статьи 38 КУоАП установлены сроки, по истечении которых исключается наложение административных взысканий.

В период возникновения спорных правоотношений (январь-октябрь 2023 г.) к правонарушению, предусмотренному ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, применялся общий срок наложения административного взыскания, установленный ч. 1 статьи 38 КУоАП.

Указанной нормой закона определено, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении - не позднее чем через 2 месяца со дня его выявления.

Из содержания статьи 38 КУоАП усматривается, что началом отсчета срока для наложения административного взыскания является день совершения административного правонарушения. Указанная статья не предусматривает иных условий отсчета этого срока, кроме как для продолжающихся правонарушений.

В свою очередь, нормы КУоАП не содержат определения понятия «продолжающееся правонарушение». Поскольку обжалуемое постановление вынесено 25 октября 2023 года, то есть вне срока наложения админвзыскания, установленного ч. 1 статьи 38 КУоАП, оно подлежит отмене, а производство по делу – закрытию, указал суд.

Автор: Наталя Мамченко

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