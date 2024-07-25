Будет ли ротация в Нацгвардии, – ответил командующий НГУ

Национальная гвардия сосредотачивается на усилении границ, а вопрос ротации отложен.

Несмотря на значительный наплыв новобранцев, вопрос ротации в Национальной гвардии Украины (НГУ) отложен на позже. Сейчас приоритетом является усиление границ и других важных задач. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Пивненко отметил, что возросло количество мобилизованных лиц и тех, кто присоединился к Национальной гвардии через рекрутинг. Однако пока ротация не планируется, поскольку новобранцы нуждаются во времени для надлежащей подготовки.

Пивненко подчеркнул, что ротация состоится, но позже. Сейчас у нас есть задачи по усилению границ, прифронтовых и деоккупированных территорий и не только.

Командующий добавил, что вопрос ротации будет решаться на уровне батальонов и ротных групп, что является важным в контексте активных боевых действий врага по всей линии фронта. Он отметил, что НГУ активно привлекает свои спецподразделения для выполнения поставленных задач.

«Могу (планировать ротацию в пределах НГУ, - ред.), но сейчас речь не о ротации в составе бригад. Мы можем делать это на уровне батальонов, ротных групп. Это тоже важно. Враг пытается проводить активные действия по всей линии фронта, поэтому мы должны иметь сосредоточенные силы, привлекаем наши спецподразделения», - резюмировал Александр Пивненко.

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