Чи буде ротація у Нацгвардії, – відповів командувач НГУ

Національна гвардія зосереджується на посиленні кордонів, а питання ротації відкладено.

Попри значний наплив новобранців, питання ротації в Національній гвардії України (НГУ) відкладено на пізніше. Наразі пріоритетом є посилення кордонів та інших важливих завдань. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Півненко зазначив, що зросла кількість мобілізованих осіб і тих, хто приєднався до Національної гвардії через рекрутинг. Однак наразі ротація не планується, оскільки новобранці потребують часу для належної підготовки.

Півненко підкреслив, що ротація відбудеться, але пізніше. Наразі у нас є завдання з посилення кордонів, прифронтових та деокупованих територій і не тільки.

Командувач додав, що питання ротації буде вирішуватися на рівні батальйонів та ротних груп, що є важливим у контексті активних бойових дій ворога по всій лінії фронту. Він зазначив, що НГУ активно залучає свої спецпідрозділи для виконання поставлених завдань.

«Можу (планувати ротацію в межах НГУ, - ред.), але зараз мова не про ротацію у складі бригад. Ми можемо робити це на рівні батальйонів, ротних груп. Це теж важливо. Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи», – резюмував Олександр Півненко.

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