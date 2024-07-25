КНДР запустила в бік Південної Кореї близько 500 повітряних куль зі сміттям

Деякі сміттєві кулі були оснащені хлопавками з таймером, які можуть спричинити пожежу.

Фото: Yonhap

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Північна Корея за останню добу запустила в повітряний простір Південної Кореї близько 500 повітряних куль, навантажених сміттям. Про це повідомляє Reuters.

Повітряні кулі з КНДР заважають роботі аеропорту та спричиняють пожежі.

Зокрема, представник Корейської корпорації аеропортів повідомив, що ввечері 24 липня ймовірна повітряна куля на дві години призупинила зльоти і посадки в сеульському аеропорту Кімпхо.

А за останні тижні повітряні кулі кілька разів заважали руху в головному міжнародному аеропорту Південної Кореї Інчхон.

У провінції Кенгідо, недалеко від Сеула, на даху житлового будинку загорілася така повітряна куля.

Військові Південної Кореї заявили, що деякі сміттєві кулі були оснащені хлопавками з таймером, які можуть спричинити пожежу.

«До сміттєвих кульок прикріплений таймер, який після закінчення певного періоду часу лопає кульки і розкидає сміття», — повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун.

За його словами, станом на 25 липня у Південній Кореї приземлилося 480 повітряних куль, більшість із яких перевозили паперове та пластикове сміття.

А 24 липня північнокорейські повітряні кулі приземлилися в безпосередній близькості від ретельно охоронюваної президентської резиденції в Сеулі.

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