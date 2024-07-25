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14 японських компаній готові інвестувати у відновлення української економіки

17:53, 25 липня 2024
Україна та Японія підписали протокол про інвестиції та відновлення.
14 японських компаній готові інвестувати у відновлення української економіки
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Перший віце-прем'єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко і старший віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проекту посилення залучення приватного сектору для відбудови України. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Документ передбачає надання допомоги JICA для реалізації пілотних інвестиційних проектів японського бізнесу в Україні, а також підтримку розвитку приватного сектору та промислової політики. Японська сторона також готова надати рекомендації щодо активнішого залучення інвестицій від японських компаній.

Згідно з повідомленням японської сторони, вже 14 японських компаній висловили готовність розглянути можливість інвестицій в українську економіку.

Юлія Свириденко підкреслила, що підписання протоколу має стати основою для реалізації пілотних інвестиційних проектів японського бізнесу в Україні. Вона також висловила сподівання, що JICA надасть технічну підтримку для реалізації японських інвестицій, а також профінансує постачання японського обладнання для спільно визначених проектів. Свириденко зазначила, що співпраця між Україною та Японією має принести конкретні результати.

Окрім цього, сторони обговорили можливість збільшення участі японської сторони в протимінній діяльності, надання енергетичного обладнання для подолання наслідків обстрілів енергооб’єктів та підвищення енергонезалежності України, а також поглиблення ролі JICA у супроводі інвестиційних проектів. Уряд України сподівається на підтримку JICA у перезапуску UkraineInvest як єдиного вікна для просування інвестицій.

«Україна вдячна уряду Японії та всьому японському народу за стійку та незмінну підтримку нашої країни. Японія вже надала понад 12 мільярдів доларів фінансової підтримки та оголосила про додаткову допомогу на цей рік. Я особливо хочу подякувати за підтримку в таких сферах, як енергетична безпека, залучення інвестицій у приватний сектор і гуманітарне розмінування», – сказала Юлія Свириденко.

Під час зустрічі також обговорювались результати попередніх угод між Україною та Японією. У лютому на Токійській конференції було підписано 56 угод, а на Конференції з відновлення (URC) у Берліні – ще 23 меморандуми про взаєморозуміння.

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