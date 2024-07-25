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14 японских компаний готовы инвестировать в восстановление украинской экономики

17:53, 25 июля 2024
Украина и Япония подписали протокол об инвестициях и восстановлении.
14 японских компаний готовы инвестировать в восстановление украинской экономики
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Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики Юлия Свириденко и старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Шохей Хара подписали Протокол обсуждений по Проекту усиления привлечения частного сектора для восстановления Украины. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Документ предусматривает предоставление помощи JICA для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине, а также поддержку развития частного сектора и промышленной политики. Японская сторона также готова предоставить рекомендации по более активному привлечению инвестиций от японских компаний.

Согласно сообщению японской стороны, уже 14 японских компаний выразили готовность рассмотреть возможность инвестиций в украинскую экономику.

Юлия Свириденко подчеркнула, что подписание протокола должно стать основой для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине. Она также выразила надежду, что JICA окажет техническую поддержку для реализации японских инвестиций, а также профинансирует поставки японского оборудования для совместно определенных проектов. Свириденко отметила, что сотрудничество между Украиной и Японией должно принести конкретные результаты.

Кроме этого, стороны обсудили возможность увеличения участия японской стороны в противоминной деятельности, предоставление энергетического оборудования для преодоления последствий обстрелов энергообъектов и повышения энергонезависимости Украины, а также углубление роли JICA в сопровождении инвестиционных проектов. Правительство Украины надеется на поддержку JICA в перезапуске UkraineInvest как единого окна для продвижения инвестиций.

«Украина благодарна правительству Японии и всему японскому народу за устойчивую и неизменную поддержку нашей страны. Япония уже предоставила более 12 миллиардов долларов финансовой поддержки и объявила о дополнительной помощи на этот год. Я особенно хочу поблагодарить за поддержку в таких сферах, как энергетическая безопасность, привлечение инвестиций в частный сектор и гуманитарное разминирование», - сказала Юлия Свириденко.

Во время встречи также обсуждались результаты предыдущих соглашений между Украиной и Японией. В феврале на Токийской конференции было подписано 56 соглашений, а на Конференции по восстановлению (URC) в Берлине - еще 23 меморандума о взаимопонимании.

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