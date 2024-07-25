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Для привлечения военнослужащего к ответственности необязательно проводить служебное расследование – Верховный Суд

12:49, 25 июля 2024
Верховный Суд сделал вывод об отсутствии необходимости проведения служебного расследования для привлечения военнослужащего к ответственности.
Для привлечения военнослужащего к ответственности необязательно проводить служебное расследование – Верховный Суд
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Проведение служебного расследования не является обязательным условием для привлечения военнослужащего даже к дисциплинарной ответственности. Назначение служебного расследования является правом, а не обязанностью лица, принимающего решение о привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

Соответствующую позицию высказал Верховный Суд в постановлении от 13 июня 2024 года по делу №420/9472/23 по иску к воинской части о признании незаконными и отмене приказов, обязательстве начислить и выплатить денежное довольствие и все остальные выплаты.

Обстоятельства дела

Исковые требования обоснованы тем, что истец, находясь в Херсоне под оккупацией, все время продолжала добросовестно нести военную службу в пользу Родины, однако с мая 2022 года ей прекратили выплачивать денежное довольствие и другие выплаты.

Истец не получала денежное довольствие, поскольку в соответствии с приказами была уволена с занимаемой должности и зачислена в распоряжение командира по основаниям якобы нарушения ею подпункта 14 пункта 116 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря №1153/2008.

Решением Одесского окружного административного суда, оставленным в силе постановлением Пятого апелляционного административного суда, в удовлетворении отказано. Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что у ответчика были основания вынести спорные приказы об увольнении с занимаемой должности, выводе в распоряжение и прекращения выплат денежного обеспечения в связи с отсутствием истца по месту дислокации воинской части. Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение судов предыдущих инстанций – без изменений.

Оценка Верховного Суда

Суды предыдущих инстанций установили, что истец более десяти суток отсутствовала в районе расположения воинской части на подконтрольной Украине территории. Проведение служебного расследования не является обязательным условием для привлечения военнослужащего даже к дисциплинарной ответственности.

Назначение служебного расследования является правом, а не обязанностью лица, принимающего решение о привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

Обжалованным приказом истец снят со всех видов обеспечения, а приказом Минобороны Украины назначен на низшую должность.

Учитывая, что факт отсутствия истца по новому месту дислокации воинской части не нуждался в дополнительном доказывании, Верховный Суд считал правильным заключение судов предыдущих инстанций об отсутствии в спорных правоотношениях необходимости проведения служебного расследования для уточнения причин отсутствия истца.

Руководствуясь положениями п.15 раздела I Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260, которыми определены последствия самовольного оставления военнослужащими места службы в контексте приостановки выплаты денежного довольствия, Учитывая установленные по этому делу обстоятельства, выводы судов предыдущих инстанций о том, что действия воинской части по приостановке выплаты денежного довольствия соответствуют предписаниям Порядка №260.

Автор: Наталя Мамченко 

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