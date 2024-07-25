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Для притягнення військовослужбовця до відповідальності необов’язково проводити службове розслідування – Верховний Суд

12:49, 25 липня 2024
Верховний Суд зробив висновок про відсутність необхідності проведення службового розслідування для притягнення військовослужбовця до відповідальності.
Для притягнення військовослужбовця до відповідальності необов’язково проводити службове розслідування – Верховний Суд
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Проведення службового розслідування не є обов`язковою передумовою для притягнення військовослужбовця навіть до дисциплінарної відповідальності. Призначення службового розслідування є правом, а не обов`язком особи, яка ухвалює рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності.

Відповідну позицію висловив Верховний Суд у постанові від 13 червня 2024 року у справі №420/9472/23 за позовом до військових частин про визнання незаконними та скасування наказів, зобов`язання нарахувати та виплатити грошове забезпечення та всі інші виплати.

Обставини справи

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, перебуваючи в м. Херсоні під окупацією, весь час продовжувала сумлінно нести військову службу на користь Батьківщини, однак з травня 2022 року їй припинили виплачувати грошове забезпечення та інші виплати.

Позивачка не отримувала грошове забезпечення, оскільки відповідно до наказів була увільнена від займаної посади і зарахована у розпорядження командира з підстав нібито порушення нею підпункту 14 пункту 116 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що у відповідача були обґрунтовані підстави винести спірні накази про увільнення з займаної посади, виведення в розпорядження та припинення виплат грошового забезпечення у зв`язку із відсутністю позивача за місцем дислокації військової частини. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Оцінка Верховного Суду

Суди попередніх інстанцій встановили, що позивачка понад десять діб була відсутня у районі розташування військової частини на підконтрольній Україні території. Проведення службового розслідування не є обов`язковою передумовою для притягнення військовослужбовця навіть до дисциплінарної відповідальності.

Призначення службового розслідування є правом, а не обов`язком особи, яка ухвалює рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності.

Оскарженим наказом позивачку знято з усіх видів забезпечення, а наказом Міноборони України призначено на нижчу посаду.

Враховуючи, що факт відсутності позивача за новим місцем дислокації військової частини не потребував додаткового доказування, Верховний Суд вважав правильним висновок судів попередніх інстанцій про відсутність у спірних правовідносинах необхідності для проведення службового розслідування задля уточнення причин відсутності позивача.

Керуючись положеннями п.15 розділу І Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року № 260, якими визначено наслідки самовільного залишення військовослужбовцями місця служби у контексті призупинення виплати грошового забезпечення, та з огляду на встановлені у цій справі обставини, висновки судів попередніх інстанцій про те, що дії військової частини щодо призупинення виплати грошового забезпечення відповідають приписам Порядку №260.

Автор: Наталя Мамченко 

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