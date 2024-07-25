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Одна із авіакомпаній дозволила жінкам обирати, хто сидітиме поруч з ними: чоловік чи жінка

20:52, 25 липня 2024
Під час перегляду схеми розміщення пасажирів, місце, яке забронювала жінка, підсвічуватиметься рожевим кольором.
Одна із авіакомпаній дозволила жінкам обирати, хто сидітиме поруч з ними: чоловік чи жінка
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Авіакомпанія IndiGo, яка базується в Індії, дозволила жінкам обирати, представник якої статі сидітиме поруч з ними ще до бронювання квитка. Про це повідомляє видання Metro.

Наприклад, жінки можуть купити місце поруч з іншою жінкою, переглянувши схему розміщення пасажирів, тоді воно підсвічуватиметься рожевим кольором.

Вказується, що чоловіки не матимуть доступу до цієї інформації під час бронювання, тож не зможуть використати її, щоб навмисно сісти поруч із жінками.

Авіакомпанія внесла зміни до своєї політики після опитування, проведеного серед клієнтів-жінок, яких запитали, як можна зробити їхні подорожі комфортнішими. Результати показали, що перельоти викликають занепокоєння у пасажирок, коли вони подорожують наодинці або сидять у салоні далеко від своїх друзів.

«IndiGo з гордістю оголошує про запровадження нової функції, яка має на меті зробити подорожі комфортнішими для наших пасажирок. Прагнемо забезпечити неперевершений досвід мандрівок для всіх наших клієнтів, і ця нова можливість — лише один із багатьох кроків, які ми робимо для досягнення цієї мети», — йдеться в заяві авіакомпанії.

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