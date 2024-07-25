У Карпатах знайшли тіло чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон

Громадянин України намагався нелегально перейти кордон з Румунією.

Джерело фото: ДПСУ

У Карпатах, поблизу кордону з Румунією, було знайдено тіло чоловіка, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Тіло виявив прикордонний наряд під час патрулювання гірської місцевості. Чоловік, ймовірно, намагався нелегально перетнути кордон, вибравши один з найскладніших маршрутів. Установлено, що це громадянин України 1979 року народження з міста Суми.

Тіло передано медикам для проведення експертизи. ДПСУ вкотре нагадує, що перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску є небезпечним та незаконним.

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