Мультфільм «Думками навиворіт 2» став найкасовішим в історії, обігнавши «Барбі» та «Крижане серце»

Мультфільм став найбільш комерційно успішним в історії анімаційного кіно.

Мультфільм виробництва Pixar і Disney «Думками навиворіт 2» став найкасовішим в історії анімаційного кіно. Про це повідомляє Variety.

Стрічка заробила в світовому прокаті $1,46 млрд.

«Думками навиворіт 2» режисера Келсі Манна побив рекорд мультфільму «Крижане серце 2» (Frozen II) від Disney, який вийшов у 2019 році і зібрав у прокаті $1,45 мільярда.

Через шість тижнів після виходу в прокат він заробив $601 млн на внутрішньому ринку та $861 млн на міжнародному ринку, довівши глобальний показник до рекордних $1,46 млрд.

Також за кількістю продажів квитків у всьому світі «Думками навиворіт 2» обігнав фільм «Барбі», касові збори якого склали $1,45 млрд.

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