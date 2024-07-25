Практика судів
  1. В Україні

«В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16», – росія запустила новий вкид

13:38, 25 липня 2024
Центр стратегічних комунікацій спростував російську пропаганду про масовані ракетні удари через постачання F-16.
«В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16», – росія запустила новий вкид
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр стратегічних комунікацій спростовує фейкові заяви російських пропагандистів про те, що Україні слід очікувати на наймасованіший ракетний удар через постачання винищувачів F-16.

За інформацією Центру, російські пропагандисти поширюють інформацію, нібито стратегічна авіація Росії готується до масштабної комбінованої повітряної атаки в зв'язку з прибуттям винищувачів F-16. Відомо, що такі твердження з'являються на анонімних Telegram-каналах, які часто пов'язані з росією.

Проте російські авіаційні та ракетні удари відбуваються постійно і не залежать від постачання конкретних видів зброї. Гучні заголовки про «майбутні наймасовіші ракетні удари» мають на меті підняти популярність анонімних Telegram-каналів та посіяти паніку серед українців.

Єдине джерело, яке офіційно повідомляє про потенційні атаки, – це сторінки Повітряних сил України у соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роберт Корді відмовився від посади члена Етичної ради

Вища рада правосуддя шукає заміну члену Етичної ради по квоті іноземних експертів.

ТЦК не може «заднім числом» штрафувати чоловіків, які оновили дані, за непостановку на військовий облік у попередні роки

Рішення судів свідчать, що ТЦК не може штрафувати чоловіків, які приходили до ТЦК оновлювати дані, за непостановку на військовий облік «заднім числом».

Для притягнення військовослужбовця до відповідальності необов’язково проводити службове розслідування – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про відсутність необхідності проведення службового розслідування для притягнення військовослужбовця до відповідальності.

Повернути українців додому: в Україні пропонують створити Міністерство демографії та діаспори і фінансувати його грантами від партнерів

Група народних депутатів пропонує створити Міністерство демографії та діаспори і Фонд відновлення демографічного потенціалу, що буде фінансуватися за рахунок програм допомоги і грантів ЄС і займатися поверненням українців додому.

Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва