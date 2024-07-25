«В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16», – росія запустила новий вкид

Центр стратегічних комунікацій спростував російську пропаганду про масовані ракетні удари через постачання F-16.

Центр стратегічних комунікацій спростовує фейкові заяви російських пропагандистів про те, що Україні слід очікувати на наймасованіший ракетний удар через постачання винищувачів F-16.

За інформацією Центру, російські пропагандисти поширюють інформацію, нібито стратегічна авіація Росії готується до масштабної комбінованої повітряної атаки в зв'язку з прибуттям винищувачів F-16. Відомо, що такі твердження з'являються на анонімних Telegram-каналах, які часто пов'язані з росією.

Проте російські авіаційні та ракетні удари відбуваються постійно і не залежать від постачання конкретних видів зброї. Гучні заголовки про «майбутні наймасовіші ракетні удари» мають на меті підняти популярність анонімних Telegram-каналів та посіяти паніку серед українців.

Єдине джерело, яке офіційно повідомляє про потенційні атаки, – це сторінки Повітряних сил України у соціальних мережах.

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