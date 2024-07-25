«В Украине ожидается самый массовый ракетный удар из-за прибытия F-16», – россия запустила новый вброс

Центр стратегических коммуникаций опроверг российскую пропаганду о массированных ракетных ударах из-за поставок F-16.

Центр стратегических коммуникаций опровергает фейковые заявления российских пропагандистов о том, что Украине следует ожидать массированного ракетного удара из-за поставок истребителей F-16.

По информации Центра, российские пропагандисты распространяют информацию, якобы стратегическая авиация России готовится к масштабной комбинированной воздушной атаке в связи с прибытием истребителей F-16. Известно, что такие утверждения появляются на анонимных Telegram-каналах, которые часто связаны с россией.

Однако российские авиационные и ракетные удары происходят постоянно и не зависят от поставок конкретных видов оружия. Громкие заголовки о «будущих массовых ракетных ударах» имеют целью поднять популярность анонимных Telegram-каналов и посеять панику среди украинцев.

Единственный источник, который официально сообщает о потенциальных атаках, - это страницы Воздушных сил Украины в социальных сетях.

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