SUD.UA ищет консультанта по социальным сетям

Судебно-юридическая газета ищет специалиста по социальным сетям с опытом работы со страницами медиа.

Судебно-юридическая газета (SUD.UA) ищет специалиста по социальным сетям с опытом работы со страницами медиа.

В рамках сотрудничества мы ожидаем от специалиста предоставления консультаций и сопровождения процесса верификации страницы новостного издания в Facebook, Instagram и Telegram, проведения мониторинга эффективности соцсетей и создания соответствующего отчета с подробным описанием проблем, а также разработки дальнейшей стратегии работы с социальными сетями.

Просим обратить внимание, что речь идет именно о новостном издании, поэтому опыт верификации страниц медиа и построения стратегии медиа в социальных сетях обязателен.

Если у вас есть такой опыт и вы хотите сотрудничать с нашим изданием, просим сообщить на наш адрес [email protected] ваши предложения.

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