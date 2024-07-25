В Одесской области задержали очередной отряд нарушителей границы

В Одесской области задержали группу нарушителей границы, которые заплатили по $6 000 за переправку.

В Одесской области задержали десятерых потенциальных нарушителей границы, которые направлялись по объездным дорогам в сторону Молдовы на двух автомобилях. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

За «услуги» по незаконной переправке они заплатили переправщикам по шесть тысяч долларов каждый. Теперь задержанных ждет штраф. В то же время водителей, как организаторов канала переправки через границу, ожидает уголовная ответственность, одного из них суд уже поместил под арест.

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