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Подтопление тоннелей метро между «Демеевской» и «Лыбидской»: суд избрал меру пресечения исполняющему обязанности начальника метро Киева

12:10, 25 июля 2024
Его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах и последующему подтоплению.
Подтопление тоннелей метро между «Демеевской» и «Лыбидской»: суд избрал меру пресечения исполняющему обязанности начальника метро Киева
Иллюстративное фото из открытых источников
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В рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» суд избрал меру пресечения исполняющему обязанности начальника КП «Киевский метрополитен». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также определением суда подозреваемому запрещено общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, ему предстоит сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Срок действия меры пресечения – до 23.09.2024 года.

Прокуратура добавляет, что другому подозреваемому – начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий КП «Киевский метрополитен» меру пресечения Подольский районный суд Киева будет избирать 25 июля в 14:30.

Как сообщалось, главный инженер КП «Киевский метрополитен», который сейчас исполняет обязанности начальника КП, подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его дальнейшему подтоплению на участке киевского метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».

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