Практика судов
  1. В Украине

Более $49 миллионов убытков из-за недополученного портового сбора: будут судить бывших министра инфраструктуры и его первого заместителя

11:46, 25 июля 2024
По данным, министр совместно со своим первым заместителем издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».
Более $49 миллионов убытков из-за недополученного портового сбора: будут судить бывших министра инфраструктуры и его первого заместителя
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя, действия которых нанесли более 49 млн грн ущерба. Об этом сообщают САП и НАБУ.

Как установило следствие, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Мининфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».

Отмечается, что этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта «Южный» является государственной собственностью и находится в пользовании «АМПУ» и право на собрание принадлежит исключительно государственному предприятию.

В соответствии с этим приказом госпредприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате ГП АМПУ было нанесено более 49,63 миллионов долларов ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Расследование злоупотреблений в Мининфраструктуры было начато осенью 2019 года.

«С тех пор НАБУ и САП в результате неоднократных обращений в Кабинет Министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры, ГП «АМПУ» добились отмены противоправного приказа и подачи исков по устранению имеющихся препятствий в пользовании и распоряжении государством частью акватории морского порта «Южный». Суммы корабельных сборов, которые неправомерно получали частные компании, арестованы на счетах этих предприятий», — резюмировали в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вернуть украинцев домой: в Украине предлагают создать Министерство демографии и диаспоры и финансировать его грантами от партнеров

Группа народных депутатов предлагает создать Министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала, который будет финансироваться за счет программ помощи и грантов ЕС и заниматься возвращением украинцев домой.

Земли природных заповедников и лесов по упрощенной процедуре отнесут к землям обороны для размещения военных частей – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому земли природно-заповедного и иного природоохранного назначения, леса, земли историко-культурного назначения собираются в упрощенном порядке передать к землям обороны для размещения воинских частей и военных учреждений.

Верховный Суд объяснил, на основании чего определяется размер зарплаты госслужащего во время пребывания в простое

Хотя основания пребывания работников в простое определяются нормами Кодекса законов о труде, но оплата труда государственных служащих за время простоя определяется Кабмином, указал Верховный Суд.

«Жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета – что будет рекомендовать Верховная Рада Кабмину

Верховная Рада предлагает Правительству отказаться от «непервоочередных, неактуальных и неэффективных расходов».

Прожиточный минимум для расчета окладов судей повышать не будут – стали известны рекомендации парламента к Бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Бюджетный комитет Верховной Рады не внял предложениям «разморозить» прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва