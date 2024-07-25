Более $49 миллионов убытков из-за недополученного портового сбора: будут судить бывших министра инфраструктуры и его первого заместителя

По данным, министр совместно со своим первым заместителем издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».

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В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя, действия которых нанесли более 49 млн грн ущерба. Об этом сообщают САП и НАБУ.

Как установило следствие, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Мининфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».

Отмечается, что этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта «Южный» является государственной собственностью и находится в пользовании «АМПУ» и право на собрание принадлежит исключительно государственному предприятию.

В соответствии с этим приказом госпредприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате ГП АМПУ было нанесено более 49,63 миллионов долларов ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Расследование злоупотреблений в Мининфраструктуры было начато осенью 2019 года.

«С тех пор НАБУ и САП в результате неоднократных обращений в Кабинет Министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры, ГП «АМПУ» добились отмены противоправного приказа и подачи исков по устранению имеющихся препятствий в пользовании и распоряжении государством частью акватории морского порта «Южный». Суммы корабельных сборов, которые неправомерно получали частные компании, арестованы на счетах этих предприятий», — резюмировали в НАБУ.

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